Kartepe'de Dünya Şehircilik Günü kutlandı

Kartepe Belediyesi bünyesinde görev yapan şehir plancılarının gününü kutlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemiz belde kültüründen kent kültürüne geçiş yapan genç bir ilçedir. Belediyemiz bünyesinde uzman şehir plancılarımız var. Çarpık kentleşme ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. İlçemizde bu yönde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kartepemizde kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Sağlıklı kentleşme şehir plancıları sayesinde olmaktadır” dedi.

Kartepe Belediyesi olarak turizm kenti olan ilçemizin kentleşmesine yeni dönemde de devam edeceğiz diyen Başkan Üzülmez, “Geleceğin Kartepesini oluşturmak için hep birlikte çalışıyoruz. Şehirler, medeniyetin ve geleneksel kültürün sürdürülmesinde, doğal ve tarihi dokunun korunup, gelecek nesillere aktarılmasında hayati fonksiyona sahiplerdir. Geçmişinden kopuk bir mimariyle şekillenen, sosyal ve kültürel mirasını yitiren, yaşam kalitesini düşüren, insana ve çevreye karşı duyarsız olan bir şehirleşme kabul edilemez. İnsanımızın ruhunun, tarihsel birikiminin, toplumsal hassasiyetlerinin ve şehirli kimliğinin, yaşam alanlarından beklentilerini çok iyi biliyoruz” diye konuştu.