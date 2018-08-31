Kartepe’de düşünen gençlik üretiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği ve Kartepe Belediyesi işbirliğiyle yürütülen “Düşünen Gençlik Üretiyor” projesi Kartepe’de sonuç vermeye başladı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in büyük destek verdiği proje kapsamında Kartepe’de 13 okul tarafından hazırlanan projeler büyük ilgi gördü.

Başkan Üzülmez’in desteği ile hazırlanan Bilim Şenliği’nde okullar hazırladıkları projeleri katılımcılara sundular. Stant stant ziyaretleri ziyaretinde Başkan Üzülmez’e bilgi veren Pirelli Anadolu Lisesi Bilgisayar Öğretmeni İsmet Kılıç, “Endüstri 4.0 hakkında öğrencileri bilinçlendirmek ve bu konuda istekli olanları bu alanlara yönlendirmek amacı ile okulda Anadolu Lisesi Robot Topluluğu adını verdiğimiz kulübümüzü oluşturduk. Bu kulüp kapsamında 20-25 öğrenciye kurs açarak eğitim vermeye başladık. Öğrenciler kendilerini geliştirmeye başladıktan sonra Türkiye çapında yapılan robot yarışmalarının bazılarına katılmaya karar vererek bu yönde çalıştık” dedi.

Daha önce de okulun birçok yarışmada okulun birincilik ladığını ifade eden Kılıç, "Kartepe Pirelli Anadolu Lisesi, daha önce Kocaeli Bilişim Fuarında ‘Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması’nda 2’ncilik, ODTÜ’de yapılan 15. Uluslararası Odtü Robot Günleri etkinliğinde Çöp Toplayan Robot kategorisinde 1’ncilik, İzmir’de Oğuzhan Özkaya Eğitim kurumlarınca düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Proje yarışmasında Robotik kategorisine katılarak 2’ncilik elde ettti. Başta Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez olmak üzere Okul Müdürümüz Ahmet Güzeldal, Müdür Yardımcısı Halil Varol’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de öğrencilere başarılar dileyerek, “Gençlerimize imkan sağlandığı zaman büyük başarılar elde ettikleri görülmektedir. Ülkemize karşı yapılmak istenen ekonomik baskıya karşılık gençlerimizin yerli üretimle elde edeceği başarılarla dünyada söz sahibi bir ülke olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kartepemiz her ne kadar turizm bakımından zengin imkanlara sahip olsa da gençlerimizin eğitimleri, geleceğe hazırlanması için her alanda öncü ve lider markalar üretebilmemiz için gereken bütün yatırımlar yapılmaktadır. Geleceğimiz eğitimli gençlerimizin omuzlarında yükselecektir” şeklinde konuştu.