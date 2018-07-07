Kartepe’de festival hazırlıkları devam ediyor

’sü düzenlenecek olan Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali için geri sayım başladı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Kültür Sanat Kategorisinde ödüle layık görülen Kartepe Belediyesi Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, 4. yılında dopdolu programıyla kültürel mirası yaşatacak. Festival açılışı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Festivalde, el sanatları ustaları ve zanaatkarların katılacağı festivalde kültürünü tanıtacak çadırlar kurulacak. Bu çadırlarda ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel Türk dövüş sporu, matrak, geleneksel Osmanlı Zeka oyunu mangala, kağıt işlemeciliği, halk ozanları ve Hacivat-Karagöz oyunları gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş değer gün yüzüne çıkartılacak. Kurulacak olan ücretsiz çadırlarda ev hanımları ve zanaatkarlara ürettikleri ürünleri sergileme ve satış yapma olanakları sunulacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 30 el sanatkarı da açılan stantlarda sanatlarını icra edecek.

7’den 77’ye her kesime hitap eden Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’ne yurt dışından ve içinden yüzlerce konuk katılacak. Geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, şarkılar, danslar ve oyunlar izleyenlerin beğenisine sunulacak. Kurulacak olan 80 metrekarelik sahnede Makedonya ve Sırbistan’dan gelecek olan misafirler kendi kültürlerini ve halk oyunlarını tanıtacak. Yöresel ve bölgesel sanatçıların sahne alacağı festivalde performanslar gün boyunca sürecek.

Kültür mirasının çocuklara aktarılacağı festivalde, halat çekme, al satalım bal satalım, mendil kapmaca, sek sek, misket oyunu, ip atlama gibi birçok geleneksel eski oyunların hatırlatılması sağlanacak. Ayrıca festival alanında oluşturulacak olan alanda çocuk oyun grupları, palyaço ve değişik animasyon ve oyunlar ile çocukların eğlenceli ve unutulmaz anları yaşamalarına imkan sağlanacak. Festival kapsamında her yıl düzenlenen “Hanım Eller Yarışıyor” adlı yemek yarışması bu yıl börek kategorisinde yarışma düzenleyecek. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetlerin gün yüzüne çıkarılacağı yarışmada en lezzetli börekler ödüllendirilecek. Pop müziğin sevilen sesi Yusuf Güney, 14 Temmuz Cumartesi festival kapsamında sahne alarak, şarkılarını Kartepeliler ve tüm konuklar için söyleyecek.

Vatandaşların festival alanına kolayca ulaşabilmeleri için vatandaşlara ana arter güzergahlarda İzmit ve Adapazarı yönünden kavşaklara yön tabelaları ile bilgilendirme de yapılacak. Kartepe ve İzmit merkezlerinden festival boyunca ring servisi konarak festival alanına gelmek isteyen misafirlere ulaşım imkanı da sağlanacak.