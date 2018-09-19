Kartepe'de Gaziler Günü kutlandı

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesinin yıldönümü olan 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü eski Kartepe Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl 97'nci yıldönümü kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü törenleri Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya, belediye başkan yardımcıları, kamu kurum temsilcileri, STK, şehit ve gazi yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.

Atatürk Anıtına Başkan Üzülmez ve Kaymakam Dursun'un çelenk koyması sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Kıbrıs Gazisi Ali Paşa Ay, “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk komutasında ki Türk ordusu 13 Eylül 1921'de 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi'nde sömürgecilerin maşası olarak Anadolu'yu işgale kalkan yunan ordusunu Polatlı önünde durdurmuş, tarihlerinin en büyük yenilgisini yaşatmıştır. Bu bozgun sonrasında yunan ordusu bir sene sonra tamamen topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusunun 1683 II'nci Viyana kuşatmasından buyana süren geri çekilişe de son vermiştir. Sakarya Meydan muharebesi kaybedilmiş olsaydı Sevr Anlaşması gerçekleşmiş olacaktı” dedi.

Daha sonra söz alan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Medeniyetimizin en mümtaz vasıflarından gaza inancı, bize 1071'de Anadolu topraklarını verdiği gibi Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ülkemizin ve milletimizin ilelebet var olacağını dünyaya açıkça ilan etmiştir. Bu aziz milletin, 15 Temmuz'daki darbe girişimini canları pahasına engellemesi, kendi iradesine sahip çıkması, gaza bilincinin ne denli önemli olduğunun en önemli göstergesidir. Bu millet, gazi millettir. Bu vatan, şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir. Allah onlardan razı olsun. Gazi Mustafa Kemal'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'müşir' ve 'gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.