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20 Eylül 2017 11:51

Kartepe’de gaziler günü unutulmadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanının verilmesinin yıldönümü olan 19 Eylül’de kutlanan Gaziler Günü Kartepe Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi.

Kartepe’de gaziler günü unutulmadı

20 Eylül 2017 11:51


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin yıldönümü olan 19 Eylül’de kutlanan Gaziler Günü kutlaması Kartepe Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Törene Kartepe İlçe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.


Kartepe ilçe protokol tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Milletimiz dün olduğu gibi bugün de ’Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ diyerek, istiklalini ve istikbalini savunmaktadır. Gerek askerlerimiz, polisimiz ve güvenlik korucularımızla dünyanın en vahşi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele, gerekse milletimizin tüm fertlerinin 15 Temmuz ihanetine karşı sergiledikleri destansı direniş, bunun en güzel örneğidir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerken, merhum gazilerimize de Allah’tan rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.




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