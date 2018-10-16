Kartepe'de gebelik eğitimi

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, ilçe Sağlık Müdürlüğü'nün desteği ile Ataşehir ve Köseköy kadın spor merkezlerinin ardından Dumlupınar Mahallesi'ne de gebelik sınıfı ekledi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in “Kartepe'de Kadın Olmak Ayrıcalık Olacak” sloganından hareketle örnek projelere imza atılıyor. Başkan Üzülmez'in de katılımıyla Kartepe ilçe Sağlık Müdürlüğü'nü ile ortaklaşa açılan Ataşehir ve Köseköy Gebelik Sınıfları'na Dumlupınar Kadın Spor Merkezi'de eklendi. Kadınların sağlıklı ve rahat bir gebelik süreci yaşaması amacıyla hizmet veren gebelik sınıflarında, spor eğitmenleri tarafından hamilelik pilatesi de yaptırılıyor.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü annelik heyecanı içerisinde olan Kartepeli kadınlara Ataşehir, Köseköy ve Dumlupınar Kadın Spor Merkezleri'nde her hafta hamilelik pilatesi, doğuma hazırlık egzersizi ve anne sütünün önemi uzmanlar tarafından eğitimleri veriliyor. Kartepeli kadınların başvurmaları durumunda yeterli sayıya ulaşılan mahallelerde gebelik sınıflarının açılmasına devam edilecek.