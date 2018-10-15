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Kartepe'de hastalara hasta yatağı yardımı devam ediyor

Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi, ilçe genelinde sağlık sebebiyle yatalak durumda olan hastalara hasta yatağı, medikal malzeme ve tekerlekli sandalye desteği vermeye devam ediyor.


Kartepe Belediyesi, bakıma muhtaç durumdaki hasta vatandaşların derdine derman olmaya devam ediyor. Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Alo Evlat ekibi 2018 yılı içerisinde 310 yatalak hastaya hasta yatağı desteği verdi. Vatandaşların talebi doğrultusunda evlerine araç ve personel desteği ile birlikte gönderilen medikal yatakların kurulumu da yapılıyor. 2014-18 yılları arasında toplamda 218 vatandaşa manuel tekerlekli sandalye yardımı yapıldı. Sürekli hayatını tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda olan vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye yardımı da yapılıyor. 2014-18 yılları arasında toplamda 66 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye teslimi yapıldı.


Sosyal belediyeciliğin örnek ve ödüllü projelerine imza attıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bir gün herkes ihtiyaç sahibi olabilir. Bazen elimizde olmayan sebeplerden bu sonuçları yaşayabiliriz. Sosyal devletin önemi ve gereği de burada ortaya çıkıyor. Yardımlaşmak dinimizin de temel görevlerinden biridir. Göreve geldiğimiz günden itibaren ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. Güçlü devlet güçlü belediyeler ile halkımızın mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.

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