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17 Ağustos 2018 14:49

Kartepe’de ibadethanelere kamelya

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ibadethanelerin ve parklarda kamelya montajına devam ediyor.

Kartepe’de ibadethanelere kamelya

17 Ağustos 2018 14:49


Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kamelya montajlarına devam ediyor. Başkan Hüseyin Üzülmez’in talimatları doğrultusunda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde parkların yanı sıra ibadethanelerin de kamelya ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler bu kapsamda Uzunçiftlik Beşevler Camii, Maşukiye Çiftlik Park, İbrikdere Parkına kamelya montajını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Belediye ekipleri Köseköy Vadi Park’ta yapılan çalışmaların da sonuna geldi. Belediye ekipleri Vadi Park çevresinde çitlerin çekilmesini tamamlayarak peyzaja hazır hale getirdi.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Hemşehrilerimizin sosyal hayatının önemli mekanlarından olan parklarımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Belirlenen plan çerçevesinde belediye ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. İbadethanelerimizden gelen istek ve taleplerimiz imkanlar ölçüsünde yerine getiriliyor. Parklarımız hemşehrilerimizin günün stresini atacakları mekanlardır. Yeni parkların yapımı devam ederken mevcut parklarında bakımı yapılmaktadır. Hemşehrilerimize hak ettiği hizmet verilmektedir” dedi.




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