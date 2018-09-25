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Kartepe'de ilk yardım

Kartepe Belediyesi, Kadın Spor Yaşam Merkezi, eğitmenleri ilk yardım eğitimlerini uygulamalı eğitimle güncellediler.


Kartepe Belediyesi, Kadın Spor Yaşam Merkezi'nde görev yapan eğitmenler ilk yardım eğitimleri güncellendi. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde ilk yardımın önemi, nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatıldı. İlk yardım eğitiminde Kadın Spor Yaşam Merkezi eğitmenleri organ bağışında da bulundu. Trafik kazaları, spor yaralanmaları ve doğal afetler gibi öngörülemeyen ani kazalar sıklıkla meydana geldiğinden ilk yardım eğitimi daha çok önem kazanıyor. Ülkemizde çok az sayıda kişi, acil müdahale gerektiren durumlarda neler yapılabileceğini biliyor. Çoğu kişi gerek sürücü belgesi eğitimlerinde gerekse diğer eğitimlerde ilk yardım öğrenmiş olmasına rağmen, ülkemizde yaşanan kaza oranı sıklıklarını göz önünde bulundurduğumuzda, bilinçli ve kuralları iyi özümsemiş kişi sayısının yetersiz kaldığı görülüyor. İlk yardımın ne kadar önemli olduğu bilinciyle hareket eden Kartepe Belediyesi, Kadın Spor Yaşam Merkezi eğitmenleri sıkı bir eğitimden geçti. İlk yardımda neler yapılacağı, güncellenen bilgiler sonrasında uygulamalı tekrarlar yapıldı. Verimli bir eğitimden geçen eğitmenler, kurs sonunda toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilinciyle organ bağışına dikkat çekmek için organlarını bağışlayarak örnek bir davranışa imza attılar.

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