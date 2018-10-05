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Kartepe'de iş güvenliği seminerleri

Kartepe Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün İŞKUR işbirliği ile düzenlediği eğitim seminerleri devam ediyor.

Kartepe Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün İŞKUR işbirliği ile düzenlediği eğitim seminerleri devam ediyor.


Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, seminerlerine devam ediyor. 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında İŞKUR işbirliği ile toplum yararına personel çalıştırılması projesi için, görev yapan personele Kartepe Belediyesi toplantı salonunda eğitim verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde Çevre Mühendisi, İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Uzmanı Gizem Duygu Coşan tarafından iş sağlığı ve güvenliği açısından işveren ve işçinin hukuki açıdan sorumlulukları hakkında bilgi verirken, 6331 sayılı kanun kapsamında tarafların genel yükümlülüklerini anlattı.


Uzman Coşan, “Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve talimatlar doğrultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekten yükümlüdürler. Bunu bilerek hareket etmek durumundadır. Çalışma koşulları içerisinde kişi kendi güvenliğinin yanı sıra mesai arkadaşlarının da güvenliğini almak zorundadır” dedi.


Seminerde ayrıca iş kazası yaşanmasının ardından oluşabilecek hukuki süreçler anlatıldı.

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