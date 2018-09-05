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05 Eylül 2018 09:43

Kartepe’de kaldırım tamiratı

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yol ve kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kartepe’de kaldırım tamiratı

05 Eylül 2018 09:43


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler üst yapı konusunda bakım ve onarım çalışmalarını belirlenen iş programı çerçevesinde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda tamirat ekipleri, Emekevler Mahallesi’nde alt yapı geçmesi ve kullanımdan kaynaklanan kaldırımlardaki bozuklukları onararak güvenli hale getirdi. Talim Sokak üzerinde yapılan tamirat çalışmaları kapsamında ekipler altyapı çalışmasında bozulan 80 metre uzunluğunda 1 metre genişliğindeki yaya kaldırımını günümüz koşullarına uygun hale getirdi.


Bozulan güzergahlarda yaşanan sıkıntıları tamiratlar ile çözen belediye ekipleri belirlenen iş programı çerçevesinde araç ve yaya güvenliği için çalışmalarını diğer bölgelerde de sürdürüyor.




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