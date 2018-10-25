Kartepe'de kamu zararını önlemek için Aykome birimi kuruldu

Hayata geçirdiği birçok projeyle güçlü ve marka bir ilçe olarak Kartepe'yi geleceğe hazırlayan Kartepe Beeldiye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ekibiyle çözüm ve tasarruf odaklı hizmetlerde bulunmaya devam ediyor. İnşaat sektörünün canlı olduğu Kartepe'de yerleşim ile birlikte altyapı düzenlemeleri nedeniyle de birçok kazı çalışması yapılıyor. İlçede yapılan kazı denetimlerini de Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aykome Birimi titizlikle gerçekleştiriyor.

Aykome Birimi, ilçe halkının çıkarlarını korumak için yürüttüğü kazı denetimlerini kamunun zarara uğratılmasının önüne geçmek adına gerçekleştiriyor. Bu amaç doğrultusunda çalışan Kartepe Belediyesi Aykome Birimi, SEDAŞ, İZGAZ ve İSU Genel Müdürlükleri ekiplerinin ilçede yaptığı kazıları yerinde denetliyor.

Öte yandan Kartepe'de kaldırım çalışmaları da devam ediyor. Belediye ekipleri Köseköy ve Uzuntarla Mahallelerinde de beton kaldırım çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, Köseköy Mahallesi'nde Aynur Sokak ile Dilek Sokakların kesiştiği güzergahta yeni beton yaya kaldırımını bölge halkının hizmetine sundu. Kartepelilerin beklentilerine karşılık veren çalışmaların bir ayağı da Uzuntarla Mahallesi 209. Sokak üzerinde gerçekleştirildi. Her iki noktada da belediye ekipleri kalıplarla belirledikleri güzergahlarda Köseköy Mahallesi'nde 160 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde, Uzuntarla Mahallesi'nde de 210 metre uzunluğunda 1 metre genişliğindeki alanda beton kaldırım çalışması yaptı. Belediye ekipleri gerçekleştirdiği çalışma ile araç trafiğinin yoğun olduğu ana arter güzergah bağlantılı yoldaki ulaşımı güvenli hale getirdi.