Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 10:27

Kartepe’de kanser taraması

Kocaeli’nin Kartepe ilçe Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kartepeli kadınlara ücretsiz mamografi çekimleri yapılıyor.

Kartepe’de kanser taraması

19 Temmuz 2018 10:27


Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi’nin ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında ilçede bulunan kadınların mamografi çekimlerine devam ediliyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in büyük desteği ile hayata geçirilen proje kapsamında Kartepeli kadınların KETEM’de mamografileri çekiliyor.


Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmelerde meme kanserinin erken tanısında en önemli yöntem mamografi olduğu belirtildi. 50 yaşın üstünde yıllık mamografi ve kendi kendini muayene yöntemi ile ölüm oranlarının yüzde 20-30 arasında azaldığını gösteren birçok çalışma olduğu belirtildi. Eğer, ailede çok genç yaşlarda meme kanseri görülmüş ise (özellikle 1.derecede akrabalarda) mamografik taramalar ultrason desteğinde 30-35 yaşlara kaydırılabiliyor. Mamografinin her yıl tekrarlanması gerekir. Meme kanserlerinin birçoğunu hasta ilk defa kendisi saptamaktadır. Bu nedenle kendi kendine yapılan meme muayenesi erken tanı için önemli olduğu kaydedildi.


Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü çatısı altında toplanarak bu ve benzeri pek çok hizmetten topluca ve kolaylıkla faydalanma imkanı bulan Kartepeli Kadınlar Başkan Üzülmez’e minnet ve teşekkürlerini ilettiler. Kanser farkındalığı çok önemli, bu bilince sahip olmak bizler ve yavrularımız, ailelerimiz için çok faydalı olacak diyen Kadınlar Kulübü üyeleri; “Sağlığımızı bile düşünen bir başkanımız olduğu için çok şanlıyız” dediler.


Kartepe’de sempozyum organizasyon hizmet alımı


Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sempozyum Organizasyon Hizmet Alımı ihalesine katılımcılar tarafından dört teklif verildi.


Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından talep edilen “Sempozyum Organizasyon Hizmet Alım” ihalesi yapıldı. Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Zabıta Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Ali Özbayraklı başkanlığında yapılan ihaleye dört teklif sunuldu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
  • Perşembe
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç