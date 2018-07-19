Kartepe’de kanser taraması

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi’nin ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında ilçede bulunan kadınların mamografi çekimlerine devam ediliyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in büyük desteği ile hayata geçirilen proje kapsamında Kartepeli kadınların KETEM’de mamografileri çekiliyor.

Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmelerde meme kanserinin erken tanısında en önemli yöntem mamografi olduğu belirtildi. 50 yaşın üstünde yıllık mamografi ve kendi kendini muayene yöntemi ile ölüm oranlarının yüzde 20-30 arasında azaldığını gösteren birçok çalışma olduğu belirtildi. Eğer, ailede çok genç yaşlarda meme kanseri görülmüş ise (özellikle 1.derecede akrabalarda) mamografik taramalar ultrason desteğinde 30-35 yaşlara kaydırılabiliyor. Mamografinin her yıl tekrarlanması gerekir. Meme kanserlerinin birçoğunu hasta ilk defa kendisi saptamaktadır. Bu nedenle kendi kendine yapılan meme muayenesi erken tanı için önemli olduğu kaydedildi.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü çatısı altında toplanarak bu ve benzeri pek çok hizmetten topluca ve kolaylıkla faydalanma imkanı bulan Kartepeli Kadınlar Başkan Üzülmez’e minnet ve teşekkürlerini ilettiler. Kanser farkındalığı çok önemli, bu bilince sahip olmak bizler ve yavrularımız, ailelerimiz için çok faydalı olacak diyen Kadınlar Kulübü üyeleri; “Sağlığımızı bile düşünen bir başkanımız olduğu için çok şanlıyız” dediler.

Kartepe’de sempozyum organizasyon hizmet alımı

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sempozyum Organizasyon Hizmet Alımı ihalesine katılımcılar tarafından dört teklif verildi.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından talep edilen “Sempozyum Organizasyon Hizmet Alım” ihalesi yapıldı. Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Zabıta Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Ali Özbayraklı başkanlığında yapılan ihaleye dört teklif sunuldu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirdi.