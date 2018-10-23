Kartepe'de kanser taraması

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 01-31 Ekim “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında ilçe genelinde eğitimlerin yanı sıra sağlık taramaları devam ediyor. Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kartepe Uzunbey ve Kirazoğlu Mahallelerinde ikamet eden Kartepeli kadınlara eğitim verilmesinin yanı sıra sağlık taraması yapıldı. İki mahallede 500 kadın muayene oldu.

Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, Eğitmen Gülizar Sertbel ve sağlık personeli tarafından Uzunbey ve Kirazoğlu mahallelerinde ikamet eden kadınlara, Meme Kanseri bilinçlendirme eğitimi verildi. Meme kanserinin simgesi olan pembe kurdele kadınların yakasına takılırken, bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitmeni Sertbel, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu, kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer aldığını belirtti.

İlçe Sağlık Müdürü Arslan yaptığı açıklamada, “Bu kanser türü her 8 kadından birinde görülüyor. Meme kanserinde en büyük risk faktörü kadın cinsiyetidir. Sebebi ise meme dokusunun fazlalığıdır. En iyi koruyucu yöntem erken teşhistir. Erken teşhis yüzde 96 oranında hayat kurtarıcıdır. Ama hiçbir zaman unutmayın ki, meme kanseri yüzde 1 ihtimalle erkeklerde de görülen bir hastalık türüdür. Erkeklerde görüldüğünde ise çok daha saldırgan ilerler, çünkü erkek meme dokusu çok azdır ve dolayısıyla hızlı ilerleyerek, kas ve kemik dokusuna yayılma ihtimali yüksektir. Ekim ayı boyunca eğitim programlarımız çeşitli kurumlarda, okullarda devam edecek, olup tüm kadınlarımızı taramalarını yapmak üzere KETEM'e davet ediyoruz” dedi.