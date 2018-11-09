Kartepe'de kapalı pazar yerinin temeli atıldı

Kartepe'de düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, belediye başkan yardımcıları ve davetliler katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez , “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kapalı Pazar alanı 10 bin 600 metrekare olarak planlandı. Kapalı alan 3 bin metrekare, açık alanı 7 bin metrekaredir. Kapalı Pazar yeri 3 Milyon TL'ye mal olurken, Kartepe Belediyesi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamında yapılmaktadır. Proje alanında 163 adet satış tezgahı, soyunma odaları, bay-bayan ve engelli wc, bay- bayan şadırvan ve mescit, bebek bakım odası, zabıta birimi, kafeterya bulunacaktır. Kapalı pazar projemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nin yanı sıra Kent Meydanı, Köseköy, İstasyon ve Sarımeşe Mahallelerine de hizmet verecek kapasite olacaktır” dedi.

Kapalı pazarın haftanın yedi günü hizmet verecek şekilde projelendirildiğini belirten Başkan Üzülmez, “Proje, çevre okulların öğrencileri ve bölge halkının spor ve kültürel etkinliklerine de ev sahipliği yapacaktır. Pazarın kurulmadığı günlerde Köylü Pazarı, Sportif Faaliyetler, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sergi alanı bulunacaktır. Ayrıca burada küçük bir tadilatla Kurban Bayramı'nda kurban kesimleri, yapılacaktır ” diye konuştu.

Temel atma töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gelişen büyüyen kentlerde pazar yerlerini sokak ve cadde aralarından çıkarmamız gerekiyor. Pazarlar esnafımız ve vatandaşlarımız için uygun koşullar değildir. Kışın soğuk, yazın sıcak ile uğraşılmaktadır. Sokak ve caddeler pazarın kurulması ile kapatılmaktadır. Herhangi bir durumda bir şey yapılamamaktadır. Kapalı pazar alanlarında vatandaşlarımız rahat rahat alışverişini yaparken, esnafımızda verdiği hizmetten dolayı memnun olacaktır. Burada pazar kurulmasının yanı sıra birçok etkinlik düzenlenecektir “ dedi. Konuşmaların ardından Kartepe İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün tarafından dua edilerek kurban kesimi ile butona basılarak kapalı pazarın temeline ilk harç atıldı.