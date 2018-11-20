Kartepe'de kış hazırlıkları hızlandı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde kış mevsimi öncesinde çalışmalarına başladı. Kış mevsimi başlamadan artan yaprak dökümünden vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için temizlik çalışmalarının devam etmesi talimatını veren Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Daha temiz ve daha güzel bir Kartepe'de yaşamak için temizlik ve mıntıka çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Belediye ekipleri mahalle, sokak ve caddelerde çöp konteynerlerini boşaltarak elden geçirerek temizlediler. İlçe genelinde sokak aralarındaki ızgaralar titizlikle temizlenirken, yol kenarlarına bırakılan molozlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Mevsim şartlarına uygun olarak yapılan planlamalar çerçevesinde kar yağışları başlamadan temizlik işlerinin bitirilmesi hedefleniyor.