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27 Temmuz 2018 12:17

Kartepe’de kitap okuma saati

Kartepe Belediyesi, geleceğin büyükleri olan çocukların gelişmesi, daha donanımlı olması amacıyla kitap okuma saati düzenliyor.

Kartepe’de kitap okuma saati

27 Temmuz 2018 12:17


Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde okuma saati düzenlenerek geleceğimiz olan çocuklarımızın daha bilgili, donanımlı yetişmesi hedefleniyor. 8-15 yaş aralığındaki her çocuğun, kitapla büyüdüğünü göz önüne alan Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri eğitmenleri gün içerisindeki aktivitelere başlamadan önce 60 dakika kitap okuma saati gerçekleştiriyor. Gelişen teknoloji sebebiyle çocukların kitaplaradan uzak yetiştiği gerçeği hareket eden Kartepe Belediyesi Bilgi Evlerinde, çocuklarla kitaplar arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefleniyor. Çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmesi için kütüphane ortamı oluşturulan bilgi evlerinde, çocuklarla birlikte anneler de kitap okumaya davet ediliyor.


Eğitimler hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kitap, genel anlamda çocukların bilişsel, duygusal, ruhsal ve ahlaki açıdan gelişmesini sağlayan en önemli araçtır. Bunun yanında kitap, çocuğun dil becerilerinin önemli ölçüde gelişim göstermesine katkıda bulunur. Çocuklar kitaplar sayesinde düşünmeyi, etrafında olan biteni sorgulamayı öğrenir ve bu sayede de olayları anlamlandırmaya başlar” ifadelerini kullandı.




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