Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 11:45

Kartepe’de köy yolları yenileniyor

Kartepe Belediyesi alt yapı geçmesi ve mevsimsel nedenlerle bozulan veya deforme olan mahalle statüsüne kavuşan köy yollarını da elden geçiriyor.

Kartepe’de köy yolları yenileniyor

01 Haziran 2018 11:45


Köy yollarında çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler üst yapı iyileştirmesi kapsamında deforme olan yollarda beton yol yapım çalışmasını Nusretiye Mahallesi’nden başlattı.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bozulan köy yollarındaki üst yapı iyileştirilmesi yönündeki çözüm odaklı çalışmalarına Nusretiye Mahallesi Tepeli Sokak sakinleri de destek verdi. Mahalle sakinlerinin gönüllü destekleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen 750 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde Tepeli Sokak üzerinde beton yol yapım çalışması güzel havaların etkisiyle kısa sürede tamamlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç