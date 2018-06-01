Kartepe’de köy yolları yenileniyor

Köy yollarında çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler üst yapı iyileştirmesi kapsamında deforme olan yollarda beton yol yapım çalışmasını Nusretiye Mahallesi’nden başlattı.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bozulan köy yollarındaki üst yapı iyileştirilmesi yönündeki çözüm odaklı çalışmalarına Nusretiye Mahallesi Tepeli Sokak sakinleri de destek verdi. Mahalle sakinlerinin gönüllü destekleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen 750 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde Tepeli Sokak üzerinde beton yol yapım çalışması güzel havaların etkisiyle kısa sürede tamamlandı.