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31 Ağustos 2018 12:09

Kartepe’de köy yollarına bakım

Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki alt yapı düzenlemeleri ve mevsimsel nedenlerle bozulan güzergahları elden geçirirken mahalle statüsüne kavuşan köy yollarına hizmet götürüyor.

Kartepe’de köy yollarına bakım

31 Ağustos 2018 12:09


Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı parke tamirat ekipleri Eşme Ahmediye Mahallesi’ndeki yolları günümüz koşullarına uygun hale getirmek için yoğun bir tempoyla çalışılıyor. Yaz mevsiminde çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri belirlenen iş programı dahilinde mahalle bazında ilçedeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatı ile köy çalışmalarına ağırlık veren Belediye ekipleri, Eşme Ahmediye Mahallesi genelinde çalışma başlattı. Köy genelindeki yolları tek tek tarayan ekipler bozulan parke yolların tamiratlarını yapıyor. Eşme Ahmediye Mahallesi parke tamiratı çalışmaları yağmursuyu hattı döşenen Hacı Osman Sokak üzerinde zarar gören parke yoldan başlatıldı.




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