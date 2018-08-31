Kartepe’de köy yollarına bakım

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı parke tamirat ekipleri Eşme Ahmediye Mahallesi’ndeki yolları günümüz koşullarına uygun hale getirmek için yoğun bir tempoyla çalışılıyor. Yaz mevsiminde çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri belirlenen iş programı dahilinde mahalle bazında ilçedeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatı ile köy çalışmalarına ağırlık veren Belediye ekipleri, Eşme Ahmediye Mahallesi genelinde çalışma başlattı. Köy genelindeki yolları tek tek tarayan ekipler bozulan parke yolların tamiratlarını yapıyor. Eşme Ahmediye Mahallesi parke tamiratı çalışmaları yağmursuyu hattı döşenen Hacı Osman Sokak üzerinde zarar gören parke yoldan başlatıldı.