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17 Ağustos 2018 21:24

Kartepe’de kurban timi göreve başladı

Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulan “Kurban Yakalama Timi” ekibi eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

Kartepe’de kurban timi göreve başladı

17 Ağustos 2018 21:24


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatları doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Kaçan kurbanlar yakalamak için “Kurban Yakalama Timi” kuruldu. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bir veteriner ile dört personelin yer aldığı beş kişilik tim Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.


Tim hakkında bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kartepe Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldık. Bu önlemler kapsamında kurban yakalama timi oluşturuldu. Kurban Yakalama Timi, hemşehrilerimizi Kurban Bayramı süresince hizmet verecek. Gereken bütün eğitimler personelimize verildi. Hemşehrilerimize herhangi bir durum karşısında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü arayabilirler” ifadelerini kullandı.




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