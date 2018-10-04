Kartepe'de mahalle konakları hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yapımında sona gelinen Balaban Mahalle Konağı, Uzunbey Mahalle Konağı, Suadiye Mahalle Konağı ve Derbent Mahalle Konağı çevre düzenlemelerini tamamladı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in göreve gelmesi sonrasında her mahallede yapımına başlanan mahalle konakları, Kartepelilerden büyük ilgi görüyor. Yapımı tamamlanan mahalle konaklarında KAR-MEK, Emekli Evi, Bilgi Evi, Kadın Spor Merkezi, belediye hizmet birimlerinin yer almasıyla Kartepelilere hizmet veriyor. Mahalle konaklarının çevresinde yapılan düzenleme ile kamelyalar, oturma grupları, çimlendirme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Ülkemizde çok hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşamaktayız. Bu hızlı değişim ve gelişim süreci özellikle ilçemizde oldukça fazla hissedilmektedir. İlçemizin bir kentin ihtiyacı olan kurumlara sahip olması adına tüm enerjimizle çalışıyoruz. Kartepe'ye yapılan her yatırım ilçemize değer katmaktadır. Bizler de kamu yatırımları ile halkımızın sosyal hayatını daha kaliteli geçirmesini sağlıyoruz. Ortaya koyduğumuz projelerin hemşehrilerimiz tarafından beğenilmesi bizleri memnun etmektedir” dedi.