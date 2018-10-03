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Kartepe'de marketlere sıkı denetim

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede gıda işi ile uğraşan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede gıda işi ile uğraşan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde gıda işi ile uğraşan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Market denetiminde etiket kontrolü, son kullanma tarihleri, tezgah ve kasada fiyatların tutarlığını, iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı gibi konularda denetim ve kontroller yapıldı.


Gıda maddelerinin tüketicilere ulaşmasında satış yapan esnafın uyması gereken kurallar olduğunu hatırlatan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Bu kapsamda marketlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve etiketleri denetlenmektedir. İlçemizde faaliyet gösteren market, bakkal ve süpermarket statüsündeki iş yerlerine yönelik denetim ve kontrollerimizi Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili müdürlüklerle birlikte belirlenen sıklıkla gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışı yapılmamasını sağlamaktayız. Bu konuda esnafımızın gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz. Halkımızın sağlığını tehdit eden iş yerlerine kesinlikle taviz verilmeyecektir” açıklamasında bulundu.

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