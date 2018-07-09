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09 Temmuz 2018 12:54

Kartepe’de masmavi bisiklet yolları

KOCAELİ(İHA) – İlçedeki çocuklara karne hediyesi olarak her yıl bisiklet dağıtan Kartepe Belediyesi, bisikletlerin kullanılacağı bisiklet yollarını da ilçeye kazandırmaya devam ediyor.

Kartepe’de masmavi bisiklet yolları

09 Temmuz 2018 12:54


Kartepeli çocukları spora teşvik etmek, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla bisiklet kullanıma özendirmek için bisiklet yolları da çoğalıyor. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ataevler Mahallesi ardından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde de 4 farklı güzergahta çalışma başlattı. Ekipler 17 Ağustos, İlim, Dicle ve Orhan Gazi Caddeleri üzerinde yeni bisiklet yolları çalışmasında bulundu.


Alt ve üst yapı çalışmaları ardından kavşak ve kaldırım düzenlemeleri ile yönlendirme tabelaları ile donatılan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi’nden başlayıp 1760 metre uzunluğunda planlanan bisiklet yolu, bağlantılı İlim, Dicle ve Orhun Gazi Caddelerine kadar uzuyor. FSM içindeki ulaşım ağına ayrı bir renk katan mavi boyalı bisiklet yolları estetik bir görünüme kavuşan caddeleri ile modern kent oluşumuna değer katıyor.




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