Kartepe'de meme kanseri semineri

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Civak tarafından belediye personeline “Meme kanseri belirtileri ve erken teşhisin önemi” konusunda seminer verildi.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, hizmet içi seminerlerine devam ediyor. 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında 1-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı bilinçlendirme kapsamında Kartepe Belediyesi personeline seminer verildi. Seminere konuşmacı olarak katılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Civak meme hastalıkları, meme hastalıklarıyla ilgili belirtiler, meme hastalıklarının teşhisi, meme kanseri, meme kanserine neden olan genetik faktörler, belirtileri, hastalığın tanısı ve tedavisi, elle meme muayenesi ve erken teşhisin önemi ile ilgili bilgiler verdi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Civak, meme kanserinin her kadının korktuğu bir hastalık olduğunu, özellikle risk grubundaki hastaların düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Tüm kadınların ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmasının önemli olduğunu, 40 yaş üzerindeki tüm kadınların yılda bir kez Genel Cerrahi Uzmanı tarafından muayene olması gerektiğini söyledi.

Kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirten Op. Dr. Tuğrul Civak, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını, uygulanacak tedavi yöntemlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağladığını, bu nedenle her kadının yıllık düzenli olarak kontrollerini yaptırması gerektiğini belirtti. Op. Dr. Civak, meme kanserinde doğru bilgilendirme ve farkındalığın hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Meme kanseri farkındalık ayının önemine değinen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bizimle çalışan ekip arkadaşlarımızın sağlıkları da bizim için önemlidir. Çünkü biz aile olma ruhuyla çalışıyoruz. Dünyanın korkulu rüyası olan “meme kanseri” hastalığı ile bilinçli ve erken mücadelenin çok önemli faydalar sağladığı biliniyor. Uzmanlarımıza kulak verelim ve kendimizi önemseyelim, kontrollerimizi ihmal etmeyelim” dedi.