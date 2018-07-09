Kartepe’de mezarlıklarda çevre düzenlemesi yapıldı

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri özellikle kabristanlıklarda yaptığı titiz çalışma ile mahalle sakinlerinin taktirini topluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Rahmiye Kabristanlığında yabani otlar titizlikle temizlenirken, ağaçların budama işlemleri yapıldı. Gereken temizlik ve bakım işlemlerinin ardından belediye ekipleri yüzlerce çeşit çiçeklerle kabristanlığı çok güzel bir görümüne kavuşturdular.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “İnancımıza uygun olarak yenilenen mezarlıklarımızda ki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi olarak kabristanlıklara büyük önem veriyoruz. Kabristanlıklar geçmişe ve büyüklere verilen saygının ifadesidir dolayısıyla tüm imkanlarımız gereken bütün çalışmalar yapılmaktadır” şeklinde konuştu.