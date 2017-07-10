Kartepe’de muhteşem festival

Yurt dışından ve içinden konukların katılımı ve Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle Kartepe Belediyesi tarafından 2 gün süreyle Seka Kamp Alanı’nda düzenlenen Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali zengin ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşti. Festival 52 ülkeye canlı yayın verildi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde yapılan festivale Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, AK Parti Milletvekilleri ve MKYK Üyesi Zeki Aygün, İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kandaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra Alemdar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karbuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce konuk katıldı.

Geleneksel Unutulmuş Değerler Festivali’nin açılış konuşmasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Muhteşem bir medeniyetin bir parçası olmaktan doları gurur duyuyoruz. Değerlerimiz sayesinde bugünlere geldik. Unutulmaya yüz tutan değerlerine sahip çıkacak geleceğimiz olan gençlerimize anlatmak bizim borcumuzdur. Bizleri biz yapan değerlerimize son 3 yıldır sahip çıkıyoruz. Önce ilçemize sonra uluslararası düzeyde ulaşması için gayret sarf ediyoruz. Bu değerlerimizi 26-27 Ağustos’ta Sırbistan - Sancak Bölgesinde de tekrarlayarak etki alanını ve misyonunu geliştireceğiz” dedi.

15 Temmuz’da destan yazıldı

Gönül coğrafyamızda bulunan bütün heryere ulaşmaya çalışıyoruz diyen Üzülmez “Çocuklarımız maalesef sanal dünyada yaşamak durumunda kalmaktadır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın değerlerimiz ile büyümesi önemlidir. Bizleri biz yapan değerlerimizi sizlere anlatmayı görev bildik. Atalarımız topraklarımıza göz koyanları bu birlik ve beraberlik ruhuyla Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de nasıl destanlar yazılmış ise 15 Temmuz’da destan yazıldı. Bir hafta sonra 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılını anacağız. 15 Temmuz’da milletimiz tarafından destan yazılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’in ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekeriya Özak, “Sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve merhamet duyguları, kardeşlik, komşuluk, akraba ilişkileri toplumda var olan ama zamanla kaybolmaya yüz tutmuş hale geliyor. Bu kavramlar yaşamı güzelleştiren mutluluk getiren kavramlardır. Unutulmaya yüz tutmuş birçok değeri bu tür festivallerle gün yüzüne çıkarmak için belediyeler kendilerine bir görev edinmiştir. Bu festivali örnek olarak hayata geçiren başta Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye çıkan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin önemli illerinden birisi. Sadece sanayisiyle öne çıkan bir il değil. Tarım, turizm, kültürel değerleriyle de öne çıkan bir ildir. Özellikle geleneksel oyunlarımızın kaybolmaması adına bu tür etkinlikler önem taşıyor. Kartepe Belediyemiz gençlerimizin iş hayatının da önünü açmış olacaktır. Ben buradan Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez ve ekibini gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu. Ardından protokol mensupları stantları tek tek gezdi.

Vatandaş büyük ilgi gösterdi

Festival Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in katılımcıları Kartepe Belediyesi Çocuk Mehter Takımı eşliğinde selamlaması ile başladı. Belediye Başkanı Üzülmez katılımcılarla yakından ilgilenirken, vatandaşların festivale katılımının yoğun olması dikkat çekti. Mehter Takımı’nın gösterisi sonrasında Makedonya Halk Oyunları gösterisi katılımcıların beğenisini topladı. Makedonya Halk Oyunları gösterisi sonrasında sahneye Bosna- Hersek Halk Oyunları ekibi geldi.

Festival alanında iki gün boyunca “Demir Hindi” şerbeti ikram edildi. İlisyonist Levent Maruf’un gösterisi büyük beğeni toplarken, Kartepe Halk Oyunları ekibinin gösterisi festivale katılanları coşturdu. Genç roman Federasyonu ekibi tarafından verilen konser sonrasında meddah gösterisi yapıldı. Festivale katılan Rumeli Türkleri Derneği tarafından hazırlanan helva dualar eşliğinde ikram edildi. Derneğin davul-zurna ekibi tarafından yapılan gösterisi de beğeni topladı.

Kültürlerin ve geleneklerin bölgesel boyutta tanıtımına katkı veren etkinlikte Türk okçuluğu, mangala, matrak ve nice zeka oyunları gün yüzüne çıkartıldı. Zanaatkarlar açtıkları stantlarla hünerlerini sergilediği festivalde, geçmişten günümüze oyunlar ve değerler tek tek yaşatıldı. Hacivat Karagöz, halk ozanları, meddahlar, şişme oyun grupları Osmanlı macunu yüz boyama ve balon hediyeleri ile çocuklar zevkli ve farklı bir gün yaşadılar. Çocuklar için kurulan oyun alanları hiç boş kalmadı. Hanım Eller Yemek Yarışması ile Kartepeli kadınlar yemek kültürümüzü günümüze taşıdılar.

Karadenizli ses sanatçısı Hülya Polat’ın sahneye çıkması ile festivalde coşkuyu arttı. Polat söylediği türkülerle festivale gelenleri coşturdu. Festivale katılanlar türküler eşliğinde horon oynadılar. Konser sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından sanatçı Hülya Polat’a hediye verdi.