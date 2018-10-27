Kartepe'de mülteciler konuşuluyor

Kartepe Zirvesi'nde göç ve mültecilik konulu paneller devam ediyor.

“Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temasıyla toplanan Kartepe Zirvesi'nde paneller ve oturumlar devam ediyor. “Türkiye'de İç Göçün Değişen Dinamikleri” konusu Umut Salonu'nda konuşuldu. Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden Doç. Dr. Elif Çolakoğlu, Yeditepe Üniversitesi'nden Dr. Gökçe Bayındır Goularas, Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nden Bnb. Murat Ertuğrul Pala, İstanbul Üniversitesi'nden Mustafa Saygın Araz Ve AntalyaMilletvekili Atay Uslu “Türkiye'de İç Göçün Değişen Dinamikleri” konusu hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Yeditepe Üniversitesi'nden Dr. Gökçe Bayındır Goularas, “Türkiye'de en önemli göç nedeni hanedeki bir fertten dolayıdır. Ülkemizde şehirden şehre göç genel olarak olmaktadır. Göçün kadın ve kadının sosyoekonomik durumuna çok büyük etkisi vardır. Çoğu kadın eşinden veya babasından dolayı göç etmiştir. Yaptığımız araştırmalarda çoğu kadın, kendi kararlarını alabilecek bir durumda olmaları durumda da yine İstanbul'a taşınmak istiyor. Kadınlar bunun nedeni olarak yaşadıkları şehirlerdeki hayatın İstanbul'daki hayattan daha zor olduğunu ifade etmektedirler. Yani İstanbul'daki hayat şartlarının daha iyi olduğunu belirtiyorlar. Göç ile beraber büyükşehirlere gelen kadınlar, iş hayatına girmesi kadının evdeki otoritesini arttırıyor. Göçle birlikte birçok kadın, hayat içerisindeki söz hakkı fazlalaşıyor. Kadınların iş hayatına, sosyal hayata katılmaları için ülkemizde çok güzel çalışmalar yapılıyor” dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nden Bnb. Murat Ertuğrul Pala, “Suç ve göç arasında bir ilişki kurmak oldukça zordur. Her göç grubu farklılık göstermektedir. En kalabalık Suriyeli barındıran şehir İstanbul'dur. Jandarmanın görev sahasındaki 2011-2016 arasındaki 2 milyon olaydan yaklaşık 20 bini olay Suriyelilere aittir. Göçmen kaçakçılığı, asayiş ve diğer suçlarda Suriyeli faillerin suç işleme oranı çok azdır” diye konuştu.

Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Türkiye'den geçen yıldan itibaren Suriyelilerin, iller arasındaki göçü valilik izinlerine bağlandı. İller arasından Suriyelilerin göç edebilmesi için aile birlemişimi ve iş gibi nedenler önemlidir. Göçte İskan Kanunu çok önemlidir. Örneğin yurt dışından gelen Ahıska Türkleri için nerelere yerleştirilecekleri bellidir. Suriye'den gelen göçlerde İskan Kanunu'nun işletilememesinin neden büyük bir göç hareketinin olmasıdır. Göçmenler çeşitli parametrelere göre 61 ile düzenli olarak iskan edilmektedir. Örneğin İranlı göçmenler Denizli'ye, Afganistanlı göçmenleri Amasya'ya yerleştiriyor. Burada biraz daha kültürel yakınlıklar dikkate alınıyor. Kriz yönetiminde Türkiye net olarak söylüyorum dünyanın en iyisidir” şeklinde konuştu.

Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Türkiye Suriyeli Göçmenlere Geçici Koruma Statüsü vermiştir. Ülkede yaşayan 3.5 milyonu aşkın Suriyeli, 50 kriteri kapsayan biyometrik veri sistemiyle kayıt altına alınmıştır. Herhangi bir Suriyelinin ayakkabı numarası dahi kayıtlıdır. Türkiye Uyum Stratejileri ve Eylem Planı tamamlanmak üzeredir. Eylem Planının yayımlanmasıyla, Türkiye'nin kendine özgü uyum modeli de ortaya çıkacaktır” açıklamasını yaptı.