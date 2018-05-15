Kartepe’de Nisan ayında 800 kadın sağlık eğitimi aldı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy tarafından başlatılan "Kocaeli Kadın Sağlığı Projesi" kapsamında eğitimlerde Kartepe Belediyesi liderliğini sürdürüyor. 2017 Kasım ayında Kartepe’de başlayan eğitimler devam ederken Nisan ayı içerisinde yapılan eğitimlerde 800 kadın bilgilendirildi. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince verilen eğitimlerde kadınlara meme kanseri, meme muayenesi, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararları konularında eğitim verildi.