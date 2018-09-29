Kartepe'de okul kantin denetimleri sürüyor

Kartepe ilçesinde öğrencilerin hijyenik ortamda alış-veriş yapmaları ve sağlıklı ürünlere ulaşması için belediye zabıta ekipleri okul kantinlerini mercek altına aldı. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitim yuvalarındaki denetimlerinde, gıda güvenirliliği ve kantinlerin hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol ediyor.

Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı. geleceğin teminatı çocukları her zaman önemseyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in çocuklarla ilgili hassasiyetine denetimleri ile destek verdiklerini belirterek, “Eğitim kurumlarındaki kantinlere yönelik denetimlerimizi titizlikle bu eğitim ve öğretim yılında da sıkı bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Kartepe'deki öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda yiyecek ve içecek tüketmelerini sağlamak için görev yaptıklarını kaydeden Özbayraklı, “Ekiplerimiz, kantinde çalışan personelin kılık kıyafeti, hijyen koşullarına uygunluğunu, kullandıkları materyallerin temizliği, ruhsat kontrolü, ambalajlı satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, açıkta ürün bulundurma konusunda uymaları gereken kurallar konusunda denetim ve uyarılarını yapıyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıkları işletmeci ve çalışanlara da gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.