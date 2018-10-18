Kartepe'de okul müdürlerine sıfır atık bilgilendirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen “Sıfır Atık Projesi”nin Kocaeli genelinde uygulanması kapsamında il genelinde faaliyet gösteren okulların bilgilendirilmesine devam ediliyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Sıfır Atık Projesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Kocaeli temsilciliği işbirliği ile okul müdürlerine, öğretmenlere, okul aile birliği üyelerine ve site yöneticilerine Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sıfır Atık Projesi toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı - Tema Vakfı İl Temsilcisi Nermin Tol, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Müslim Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şube Müdürlüğü'nden Kimya Mühendisi Lokman Karagöz, Çevre Mühendisi Mehtap Cantürk Bamyacı, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, Çevre Mühendisi Gizem Gümüş Coşan, Çevre Yüksek Mühendisi Süreyya Gökçen Gönülay, Çevre Mühendisi İsa Yüksek, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Yoğun katılımın yer aldığı toplantıda “Sıfır Atık” projesinin önemine vurgu yapılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince bilgilendirme sunumu yapıldı. Çevre Mühendisi Müslim Yıldız, “Sıfır atık, israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Söz konusu yaklaşım, atık hiyerarşisine uygun olarak bireysel, kurumsal veya belediye genelinde uygulanabilmektedir. Bununla birlikte sıfır atık uygulamalarının daha geniş kitlelere hitap etmesi, oluşan atık miktarının fazla olması ve uygulamanın yaygınlaştırılması açısından kurumsal uygulamalar büyük önem taşımaktadır” dedi.

"İklim değişikliği ve evlat aşkı" adlı sunumu gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol ise, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin takdirleri ile Sıfır Atık Projesine öncülük ettik” diye konuştu.