Kartepe’de park yapımları devam ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı devam eden Köseköy Vadi Park’a çim ekilmesi için hazırlık yapılıyor. Alt yapı işlemi biten Vadi Park’ta önümüzde ki günlerde peyzaj çalışmaları başlayacak daha sonra gereken ekipmanların montajları yapılacak. Ataevler Mahallesi’nde yapımı devam eden Selin Park’ı da bitme noktasında geldi. Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Selin Park’ın etrafı betonla çevrilirken, peyzaj çalışmalarına başlanıldı. Peyzaj çalışmalarında çimlendirmenin yanı sıra çiçek ekimine de ağırlık verilecek. Sonrasında çocuklar için oyun parkının yanı sıra büyükler içinde kamelyaların montajı yapılacak.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamaya devam ediyor. Arslanbey’de kurulu bulunan KOTO Kolejinden gelen kamelya isteğini belediye ekipleri yerine getirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde üretimi yapılan kamelya ve oturma grupları okulun bahçesine montaj yapıldı. KOTO Koleji Müdürü Özcan Bedel “Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediliyorum. Okulumuzun çok önemli bir ihtiyacı bu sayede karşılanmış oldu” şeklinde konuştu.

Belediye ekipleri Maşukiye’de bulunan Akasya Parkı’nın eksiklerini giderdi. Maşukiye Akasya Köprübaşı Çocuk Parkı’nın kamelya ve oturma gruplarının montajı belediye ekipleri tarafından yapıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Hemşehrilerimize en uygun projeleri hayata geçiriyoruz. İlçemiz genç bir ilçe olmasına karşın birçok belediyeden daha fazla yatırım yapıldı. Kartepemiz’de sosyal donatılara ayrı bir önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin daha kaliteli zaman geçirmeleri için parklarımızın bütün eksikleri giderilmektedir. Bizlere gelen istek ve talepler imkanlar ölçüsünden yerine getirilmektedir” dedi.