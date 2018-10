Kartepe'de parklar hazır

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in göreve gelmesiyle Kartepe genelinde park sayılarında Türkiye ve dünya rekoru kırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde mevcut parkların bakımına devam ederken, yeni parkların yapımını birer birer tamamlıyor. Başkan Üzülmez, “Park sayımız her geçen gün artmaktadır. Hemşehrilerimizin daha kaliteli zaman geçirmeleri için parklarımızı en iyi şekilde kullanıma hazırlıyoruz. Kartepemizde son 4.5 yılda Türkiye hatta dünya ortalamasının üzerinde parkı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İlçe sınırlarımız içerisinde imar durumu müsait olan her yere park yapılmaktadır. Hemşehrilerimizin zamanlarını en iyi şekilde geçirecekleri parklarımız bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanıyor. Çocuklarımıza güvenli oyun gruplarından, spor sahaları ve dinlenme yerlerine kadar her şey en ince ayrıntısına kadar dikkat edilerek yapılmaktadır” dedi.