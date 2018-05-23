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23 Mayıs 2018 10:29

Kartepe’de Ramazan coşkusu yaşanıyor

Kartepe Belediyesi, ilçe genelinde 16 farklı mahallede düzenleyeceği etkinliklerle, Ramazan ayının kültürel ve manevi değerlerini yaşatacak.

Kartepe’de Ramazan coşkusu yaşanıyor

23 Mayıs 2018 10:29


Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından organize edilen Ramazan Ayı etkinlikleri çocuklara öz kültürlerini tanıma fırsatı sunarken, Ramazan akşamlarına özlem duyan 7’den 77’ye tüm Kartepeli vatandaşları birbirinden değişik aktivitelerle buluşturacak. Bu hafta başlayan programların ilki Maşukiye Mahalle Konağı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikler sırasıyla Ataşehir, Dumlupınar, Rahmiye, Arslanbey, Sarımeşe, Ataevler, FSM, Hasanpaşa, Acısu, Köseköy, Emekevler, İstasyon, Derbent, Suadiye ile Eşme mahallelerinde devam edecek.


Ramazan etkinlikleri kapsamında, geleneksel eğlencelerin yanı sıra meddah gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu, ateşbaz, jönglör, tahta bacak ve daha birçok özel etkinlik gerçekleştirilecek. Osmanlı dönemi Ramazan geceleri yaşatılacağı etkinlikte misafirlere ücretsiz Osmanlı Macunu, pamuk şeker, patlamış mısır ve çay ikram edilecek.




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