Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 12:10

Kartepe’de Ramazan denetimleri sürüyor

KOCAELİ(İHA) – Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın denetimlerini hızlandırdı.

Kartepe’de Ramazan denetimleri sürüyor

30 Nisan 2018 12:10


Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sofralarında yer alan ekmeğin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin her safhasını denetlemeye devam ediyor. Belirli aralıklarla ilçe genelindeki ekmek fırınlarına yönelik uygulanan hijyen ve gramaj denetimleri ramazan ayı öncesine kadar tamamlanması hedefleniyor.


Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamül imal eden işletmeleri denetlemeye başladı. Ekipler işyerlerinde genel hijyen denetimi, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığı, genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı. Zabıta ekipleri, istenilen koşulları yerine getirmeyen fırınlara cezai işlem uyguluyor.


Halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda hassas davrandıklarını belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde bulunan Fırın ve unlu mamül imal eden işyerlerinin denetimlerini sıklaştırdık. Rutin kontrollerimiz devam ederken İslam alemi için çok önemli olan Ramazan Ayı’nda ayrıca denetimlerimizi arttırdık. Vatandaşların hijyenik gıdalar tüketmesinde, yapılan denetimler çok önemlidir. Vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için ramazan ayına kadar denetimlerimiz diğer iş kollarını da kapsayacak şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
28
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    28°C
  • Çarşamba
    Sisli
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç