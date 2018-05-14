Kartepe’de Ramazan öncesi fırınlar denetlendi

Zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller satışı yapılan işletmelerde gramaj ve hijyen konularında denetimleri yanında işletmelerin hijyen belgelerini de kontrol etti.

Ramazan Ayı öncesi halk sağlığının gözetildiği denetimlerini sıklaştıran Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki fırın ve unlu mamuller satışı yapılan işletmeleri mercek altına aldı. İlçe genelinde faaliyet gösteren 82 işletme Ramazan Ayı boyunca da periyodik olarak denetlenecek. Ramazan Ayı öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, çalışan personelin hijyen eğitim belgeleri, başta olmak üzere gramaj ve hijyen konularına uyulup uyulmadığını gözden geçirdiklerini kaydederek, “Ekiplerimiz denetimlerinde işletmelerde, hamurun yapıldığı tekneler, çalışanların saç ve sakal kontrolleri, iş elbiseleri, soyunma odaları, hamurların bekletildiği odalar, un çuvallarının saklandığı depolar, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, dezenfekte, paspas temizliği, havalandırma sistemleri, tuvalet temizliği, ekmek gramajları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve üretim izinleri tek tek kontrol edildi” dedi.