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30 Nisan 2018 13:18

Kartepe’de sağlık hareketi

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyelerine yönelik yaptığı etkinliklere ayak terapisi eğitimi ile devam etti.

Kartepe’de sağlık hareketi

30 Nisan 2018 13:18


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, örnek projeleri arasında yer alan Kadınlar Kulübü, üyelerine götürdüğü hizmetlerle örnek olmaya devam ediyor. Kadınlara yönelik uygulamaya geçilen projeler arasında büyük rağbet gören “Sağlık Sohbetleri” programı kapsamında Reflexologist Bilal Yalçıner tarafından ayak terapisi (refleksoloji) konusunda seminer verildi.


Refleksoloji hakkında katılımcılara bilgi veren Reflexologist Bilal Yalçıner “Refleksoloji, kişiyi fiziksel, duygusal, ruhsal ve mental olarak öngören ve bütünsel holistik yaklaşımla tedaviyi sunan bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır. Bedenin kendi kendisini tedavi etmesine olanak sunan bir doğal terapi uygulamasıdır. Refleksoloji, bedenin uygun bölgelerini uyarmak için el ve ayaklara basınç, gerdirme ve hareket uygulamaktır. Refleksoloji, basit bir ayak masajı değildir ve ayak masajından farklıdır” dedi.


Kadınlara yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Projelerimizin Kartepeli kadınlar tarafından desteklenmesi bizleri memnun etmektedir. Kadınlarımızın daha mutlu olmaları için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Zira mutlu kadın, mutlu toplum demektir. Bunu için çalışıyoruz. Kartepe’de kadın olmanın farkını Kadın Kulübü üyelerimiz bizzat yaşıyorlar. Hizmetlerimizi daha değerli kılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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