Kartepe’de “Sağlık İçin Sende Bir Adım At”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in Kartepe’de kadın olmanın farkını ortaya koyduğu projelerinden olan “Sağlık için sende bir adım at” projesi kapsamında Kartepe Belediyesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezlerinden Fatih Sultan Mehmet, Köseköy, İstasyon Mahallesi Kadın Spor Merkezleri üyeleri sağlıklı yaşam yürüyüşlerini Uzuntarla Doğal Yaşam Parkında gerçekleştirdi. Sabah yürüyüş ve sporuna katılan kadınlar, sağlıklı yaşam için kendilerine önem vermelerinin yanı sıra birlik ve beraberliğine de güzel bir örnek sergilediler. Sabah yürüyüşü ve spor sonrasında kadınlara çay ve simit ikram edildi. Çeşitli aktivitelerle eğlenen ve birlikte olmanın keyfini çıkaran kadınlar verilen sayısız ve önemli hizmetten ve projelerden mutlu olduklarını belirterek Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkürlerini ilettiler.