Kartepe'de sağlıklı beslenme

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2018 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında Dyt. Gamze Kalelioğlu'nun katılımıyla belediye toplantı salonunda belediye personeline “Hareketsiz yaşamda sağlık beslenme” semineri verildi. Hareketsiz ofis yaşamı ve kötü beslenme, hastalıklara davetiye çıkarmaktadır diyen Dyt. Kalelioğlu, “Ofis çalışanlarının enerji harcaması düşük olduğu için günlük beslenme planı yapılması ve besinlerin dikkatli seçilmesi gerekmektedir. Belirli aralıklarla masa başından kalkıp hareket etmeleri gerekiyor” dedi.

“Günlük beslenmemizde süt ürünleri, proteinler, tahıllar, sebze ve meyvelerin her birinden yenmesi gerekmektedir” diyen Kalelioğlu, “Masa başı çalışanlar günde en az 2 LT su tüketmeleri gerekiyor, bu sayede metabolizmaları hızlanmaktadır. Yemek yerken ekmekten uzak duralım, gerekirse daha çok yemek yiyelim fakat doymak adına ekmek yemeyelim. Yaklaşık 3 gün içinde vücudunuz bu duruma alışacaktır. Gün içerisinde masa altında bacaklarımızı karnımıza doğru çekip bıraksak bile hiç yoktan iyidir. Ara sıra da yerimizden kalkıp 2-3 adım atabilirsiniz” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Seminere katılan tüm çalışanlar sağlanan nitelikli eğitimler ve personeline verdiği değerden dolayı Başkan Üzülmez'e teşekkür ettiler.