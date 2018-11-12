Kartepe'de “saygı” eğitimi

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde Değerler Eğitimi kapsamında kasım ayı teması olarak “Saygı” değeri uygulamalı olarak işlendi.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde Kartepeli gençlerin eğitimine büyük destek veriliyor. Bilgi Evleri'nde insana saygı, büyüklere, yaşlılara, hamilelere saygı, doğaya saygı, tarihe saygı temaları işlenerek ay boyunca farklı etkinliklerle saygı değeri ile çocuklarda farkındalık oluşturuldu. Saygının, insana değer vermek olduğunu, insan haklarını önemseyerek ve tüm canlılara hoşgörülü şekilde davranılması gerektiği öğrencilere aktarıldı.

Dumlupınar Kâtip Çelebi Bilgi Evi'nde öğrencilerine Mevlana'da sevgi ve saygı anlayışıyla “Saygı” değeri işlenerek, saygı kuralları oluşturuldu. Saygı kuralları balonları yapılarak, öfke analizi gerçekleştirildi. Saygı, sevginin anahtarıdır denilerek çocuklara çikolata ikram edildi. Çocuklar ayrıca resim çalışması yaptılar. Rahmiye İbn-i Sina Bilgi Evi'nde de geleneksel gölge oyunu Hacivat-Karagöz ile çocuklara öğretici ve eğlenceli bir dille “Saygı” değeri anlatıldı. Emekevler Hezarfen Ahmet Çelebi Bilgi Evi'nde ise pano çalışması yapılarak, nezaket kuralları işlendi.