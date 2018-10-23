Kartepe'de sıfır atık eğitimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisleri İsa Yüksel ve Gizem Duygu Coşan tarafından Kartepe Barbaros Ortaokulu'nda “Çevre bilinci ve sıfır atık yaklaşımı” konulu eğitim verildi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepe ilçe sınırları içerisinde bulunan 84 okula 420 adet, sıfır ayık kutusu kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtması ile birlikte eğitimlere başlandı. Kartepe ilçe sınırları içerisinde bulunan okul müdürleri, öğretmenlere, okul aile birliği üyelerine ve site yöneticilerine verilen eğitim sonrasında okullarda öğrencilere eğitimler başlandı.

Barbaros Ortaokulu'nda öğrencilere eğitim veren Çevre Mühendisi Gizem Duygu Coşan, “Sıfır Atık Projesi kapsamında oluşan atıkların geri dönüştürülmesini ve kaynağında ayrı toplanmasını hedefliyoruz. Atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan ve yaşama entegre edilmesi gereken bu proje ile önce kamu kurumlarında, sitelerde sırasıyla bütün evlerde bu uygulamanın sürdürülebilmesi ve önemin anlaşılması için eğitimlere devam edeceğiz. Çocukların eğitime katılımı, bilgileri ve doğa sevgileri bu projenin önemini yansıtmıştır. Öğrencilerin Sıfır Atık Projesi'ne katkı vermesi gelecek olan nesillerimize, bizlere emanet edilen çevrenin koruması için çok önemlidir” dedi.