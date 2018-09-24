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Kartepe'de sokak hayvanları farkındalığı

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde kayıtlı öğrencilere, motivasyon ve farkındalık sağlamak amacıyla sokak kedilerini beslemeleri için birer kap mama hediye edildi.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde kayıtlı öğrencilere, motivasyon ve farkındalık sağlamak amacıyla sokak kedilerini beslemeleri için birer kap mama hediye edildi.


Sokak hayvanlarını korumak ve duyarlılığın arttırılmasını sağlamak için yaptığı çalışmalara devam eden Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, yeni eğitim-öğretim yılına anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle başladı. Eylül ayı değeri olarak belirlenen “Sevgi” konusu işlenerek, çocuklara hayvan sevgisini arttırmayı amaçlayan proje kapsamında 300 kap kedi maması hediye edildi. Çocuklar bu mamalar ile oturdukları mahalledeki sokak kedilerini elleriyle beslediler.


“Benim için bir kedi besler misin?” sloganıyla gerçekleşen sosyal sorumluluk projesine katılan minikler sokak kedilerini beslerken mutluluk yaşadı. Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri eğitmenleri, “Geleceğe hazırladığımız çocuklara doğa bilinci ve hayvan sevgisini aşılayarak, sağlıklı ve sağduyulu bir topluma zemin hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü hayatta güzel olan her şey, sevmekle başlar, bunun bilincindeyiz. Bu tür projeler çocuklarda hayvan sevgisini artırıyor ve sorumluluk almayı öğretiyor” şeklinde konuştular.

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