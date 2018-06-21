Kartepe’de son iki ayda 6 bin 426 ton 280 kilo evsel atık toplandı

Belediye ekipleri tarafından son iki ayda ilçe genelinde 6 bin 426 ton 280 kilo evsel atık toplandı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in temiz Kartepe sloganıyla devam eden projelerine aralıksız destek veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde Mart ayında 392 seferde 3 bin 214 ton 810 kilo, Nisan ayında 404 seferde 3 bin 211 ton 470 kilo evsel atık toplandı.

İbadethanelere ayrı bir önem veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Mart ayında 36, Nisan ayında 46 camii bahçesi ve çevresi, Mart ayında 23, Nisan ayında 17 mahfel temizliği yapılırken, mezarlık önü yol güzergahlarında yıkama ve mıntıka çalışmaları yapıldı. İlçe genelinde her hafta 896 pazar esnafı tarafından kurulan 17 pazar yerleri Mart ve Nisan dönemi içinde toplam 73 kez temizliği ve yıkaması yapılmıştır. Belediye ekipleri ilçe genelinde bulunan 80 adet camii ve sayıları dönemsel olarak değişen Kuran Kursları temizliği periyodik olarak yapılırken, Mart ve Nisan ayında 68 adet camii 4 adet Kur’an Kursu 10 mescidin iç temizliği yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çöp konteynerleri, çöp toplama ekibi ile eşzamanlı olarak bulundukları yerde yıkama aracı ile yıkanarak dezenfekte edilirken, yıkama işlemi de yapıldı. Mart ve Nisan ayı içerisinde toplam bin 387 konteynerin yıkanması ve dezenfektesi yapıldı. Tamiri gereken konteynerler olduğu yerde veya yerinden alınarak bakım ve onarım yapıldıktan sonra, ihtiyaç duyulan yerlere konuluyor. Son iki ayda 258 adet galvaniz ve 65 adet plastik konteyner tamir edilerek hizmete sunuldu.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Temiz bir çevre demek sağlıklı bir yaşam demektir. Yaşanabilir bir çevre herkesin doğuştan gelen hakkıdır. Biz de bu doğrultuda daha yaşanabilir bir Kartepe için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimize, sağlık ve umutla bakabilmek sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Kartepemiz turizm ile ön plana çıkmaktadır. Bunun da en önemli ayaklarından biri temiz çevredir. Belediye olarak bu yönde aralıksız çalışıyoruz. Bu yönde hemşehrilerimizden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.