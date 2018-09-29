Kartepe'de Suriyeli kadınlara sağlık eğitimi

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü birlikte ilçe genelinde KAR-MEK kurslarında eğitim gören Suriyeli kadınlara sağlık eğitimi vermeye başladı. KAR-MEK bünyesinde bulunan kurslarda eğitimlerine engel olmayacak şekilde yapılan program çerçevesinde Suriyeli kadınlara temel sağlık eğitimi veriliyor.

Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerinden Gülizar Sertbel tarafından verilen eğitimlerde Suriyeli kadınların sorularına cevap verilirken, sağlık kurum ve hizmetleri oryantasyonu da güncellendi. Suriye'de yaşanan savaş sonrasında ülkemize gelen Suriyeli kadınların meslek edinmeleri yönünde başlatılan çalışmaların yanı sıra temel sağlık eğitiminin de verildiğini kaydeden Sertbel, “Kadınlara özellikle yaşamların da karşılaşabilecekleri sorunlar, çözüm yolları, çocukların bakımından, ihtiyaçların kadar eğitimler veriyoruz. Dile getirdikleri soruları da en yalın ve anlaşılır haliyle cevaplayarak temel insan haklarından olan sağlıklı yaşama ve toplumsal hayata adaptasyon süreçlerini kolaylaştıracak katkı sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitimlerden memnun kalan Suriyeli kadınlar ise Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkürlerini ilettiler.