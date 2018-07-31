Kartepe’de tarih canlanıyor

Kartepe Suadiye Mahallesi’nde 19.ve 20. yüzyıl arasında inşa edildiği tahmin edilen tarihi su değirmeninde restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi kapsamında tarihi su değirmeni aslına uygun olarak bina duvarlarının güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Su kanalı yeniden yapılarak hazır duruma getirildi. Değirmenin çatısının da montajının tamamlanması sonrasında çevre düzenlemesi yapılacak.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile tarihi su değirmeni Kartepe’nin yaşayan tarihi yapıları arasında yerini alacak. Küçük su deresi yanında kurulan tarihi su değirmeni çevre zemine taş kaplama yapılacak. Değirmenin bulunduğu ve altından derenin geçtiği bölümün zeminine ise ahşap çıtalar üzerine ahşap kaplama, geçişte kullanılan taş basamak da kaldırılarak ahşap basamak eklenecek.

“Turizm ilçesi olan Kartepemizde tarihi zenginliklerimiz kültürümüze zenginlik katmaktadır” diyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Tarihi Su Değirmeni uzun zamandır restorasyon yapılması için bekliyordu. Nasip bizim dönemimizde oldu. Bundan dolayı mutluyuz. Hemşehrilerimizin istek ve taleplerine karşın gereken hizmetler yapılırken, ilçemizin tarihini de sahip çıkıyoruz. Su değirmeni tarihi mirasımızdır. Aslının korunarak modern görünüme kavuşması için ekiplerimiz tarafından çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır” dedi.