Kartepe'de teleferik için çalışmalar başladı

Kartepe'de "50 yıllık hayal" olarak nitelendirilen ve Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşılmasını sağlayacak teleferik projesi başladı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in girişimleri ile her dönem gündeme gelen, Kartepe'nin "50 yıllık hayal" olarak nitelendirilen ve çok sayıda ağaç türüne sahip ormanların üzerinden İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşılmasını sağlayacak teleferik projesi için sondaj çalışmaları başladı.

Orman ve su İşleri Bakanlığından tüm izinleri alınan teleferik hattının ilk etabı olan Hikmetiye-Derbent Kuzu Yayla Mesire Alanı arasındaki 4 bin 960 metre hat ihaleyi alan firma tarafından 29 yıllığına işletilecek. Yap-İşlet-Devret yöntemi ile yapılacak olan teleferik hat çift yönlü ve 3 halatlı olacak. Yer teslimi yapılan teleferik projesi yaklaşık 71 Milyon TL'ye mal olması beklenirken, yüklenici firma tarafından yapılan çalışmalar sonunda hazırlanacak olan zemin etüt raporu ile birlikte bina ve direk montajına başlayacak. Zemin etüt çalışmalarının kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

Teleferiğin hem yerel hem de ülke gelirine katkı sağlayacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Her seçim gündeme geliyordu ama geçen seçimlerde biz bunun vaadini vermiştik. Bunu başarabilmek için büyük mücadeleler sarf ettik. Alınması gereken yasal izinler, prosedürler hem yerel hem de merkezi anlamda uzun sürdü. Ama 3,5 yıllık bir mücadelenin sonunda ihale süreci tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere çok büyük desteği oldu. Teleferik Kartepe turizmine önemli katkı sağlayacaktır. Yılda en az 500 bin kişi bu hizmeti alacak. Bu da yeni bir turist potansiyeli oluşturacak. Teleferiğin hizmete girmesinin hem yerel, hem ülke genelinde hem de uluslararası olarak katkısı büyük olacak” dedi.