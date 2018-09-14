Kartepe'de temizlik

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in talimatları çerçevesinde ilçe genelinde hizmetlerine devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kartepe'nin çehresini güzelleştiriyor. Belediye ekipleri bir süredir yapımı devam eden İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Çocuk Parkı'na kamelyadan sonra çocuk oyunu grubu montajını yaptı. Park etrafındaki kısa bir çalışma sonrasında İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Çocuk Parkı Kartepelilere hizmet vermeye başlayacak.

Ekipler tarafından ayrıca Uzuntarla Merkez Camii, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Ertuğrul Gazi Parkı yabani otlardan temizlendi. Maşukiye, Büyük Derbent, Emekevler Mahalleleri ile Arslanbey ve Rahmiye Mahalleleri'ne bağlantısı olan Çuhane Caddesi'nde yabani otları da temizleyen ekipler, alanları Kartepelilerin hizmetine sundular.