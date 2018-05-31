Kartepe’de trafik levhaları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışma sürdüren Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yollardaki en önemli güvenlik işaretlerinden olan yön levhalarının montajlarına ilçe genelinde başladı. Levha çalışmaları kapsamında özellikle ana arterler başta olmak üzere yeni açılan genişletilen veya asfaltlanan yollardaki levhalandırma çalışmaları 110 noktada devam ediyor. Öte yandan, eskiyen levhalar da yine ekiplerce yenileniyor.

Kartepe yollarındaki yönlendirme levhalarının eksiklerini tamamlamak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma içerisinde bulunduklarını belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Kartepe yollarının navigasyonu olan yön levhalarının montaj çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, zabıta ekiplerimizin desteği ile başladı. Yön levhaları, sürücülerin gece ve gündüz rahatlıkla görebileceği şekilde reflektif malzemelerden yapıldı. Levhalar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün teknik şartnamesinde yer alan kalitede ve uzun ömürlü malzemeler kullanılarak üretildi” dedi.

Yollarda uygulanan yeni levhaların, yeterli büyüklükte ve uzaktan rahatlıkla görülebilir şekilde yapıldığını ifade eden Özbayraklı, “Bu sayede trafik akışının daha düzenli ve daha güvenli sağlanacağı, olası trafik kazalarının önüne geçileceği ve rahat bir sürüş konforu yaşaması sağlanacak. Araç sürücüleri gidecekleri yeri bulmalarında kolaylık sağlayan levhaları, şu an ana arter başta olmak üzere eksikliği tespit edilen yerlere yerleştiriyoruz. Bu çalışma sonunda ilçe genelinde 110 farklı noktaya 400 dolayında yeni yönlendirme levhası kavşaklara monte edilerek vatandaşların yönlendirilmesi sağlanacak” diye konuştu.

Öte yandan, kent içindeki güzergahlarda ulaşım ağını daha güvenli ve rahat hale getirmek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alt yapı bağlantıları nedeniyle bozulan yollarda sıcak asfalt serimi yaptı. Yeni yerleşimin yoğun yaşandığı Ataevler Mahallesi üzerinde ekipler, Aydınlar Sokak ile Bostanlı Sokak ve bağlantılı yollara sıcak asfalt serdi.

Sıcak asfalt seriminin yanı sıra yama çalışmasının da devam ettiği Ataevler Mahallesi’nin yolları daha güvenli hale gelirken, Başkan Üzülmez, çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyleyerek, “Kartepe’nin yollarını günümüz şartlarına uygun hale getirme için ekiplerimizi seferber ettik. Halkımıza daha şık ve kullanışlı yollar sunmak üzere alt yapı sorunu olmayan bölgelerdeki çalışmalarımızı hem ekiplerimizle hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli şekilde kesintisiz devam ediyoruz” dedi.