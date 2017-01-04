Kartepe’de tuzlama çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler soğuk ve yağışlı hava ardından ilçe içi ulaşımın aksamaması için buzlanmaya karşı önlemlerini de alıyor. Kartepe’de özellikle eğitim ve sağlık kurumları ile dini tesisilerin çevresinde vatandaşların soğuk havadan olumsuz etkilenmemesi için büyük çaba gösteriliyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar küreme çalışmalarını devam ettiren Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah erken saatlerden itibaren buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da başlıyor. Kar yağışlarının yeniden başlayacağı bilgisi dahilinde Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri, loder, greyder ve kepçelerle kar küremesi yanı sıra olası buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını ve genel tedbirlerini aralıksız sürdürüyor.