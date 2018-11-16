Kartepe'de ülke ekonomisine bilimsel destek

Avrupa Ekonomi Kongresi Hasan Yılmaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde gerçekleşen ekonomi kongresine, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Recep Tarı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Selçuk Koç, WSB University Temsilcisi Pawel Urgacz, Azerbaijan University Temsilcisi Yusif Gasimov, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Orhan, İMOS OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, öğrenciler ve davetliler katıldı.

16 farklı ülkeden gelen 130 katılımcının 80 bildiri sunduğu kongrenin açılış konuşmasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selçuk Koç, ECOEI kongreleri hakkında bilgi verdi. Koç, desteklerinden dolayı Başkan Üzülmez'e teşekkür etti. Azerbaijan University Temsilcisi Yusif Gasimov ise “ECOEI kongresinin beşincisi Azerbaycan'da yapılacak. Orada sizleri misafir etmekten büyük onur duyacağız. Sizlerin burada yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sizleri Azerbaycan'da yapılacak kongrede görmek isteriz” dedi.

Daha sonra konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Dünyada bütün güç dengeleri ekonomi üzerinden yönetiliyor. Ekonominin doğru yönetilmesiyle başarılar gelmektedir. Ekonomiyi iyi yönettiğiniz takdirde hedefinize daha rahat ulaşırsınız. Özelde ve kamuda olmak üzere 30 yıldır ekonominin göbeğinde mücadele ediyorum. Göreve gelir gelmez ekonomi ve mali disiplin sağlayarak yatırımlarımızı yaptık. Bugün bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Ekonomik anlamda eski Türkiye'de 1 Milyar TL'ye muhtaç bir ülke durumundayken, bugün merkezi hükümetimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi olarak yatırımları ilçemize kazandırdık” diye konuştu.

Konuşmasında Kartepe Zirvesinin önemine değinen Başkan Üzülmez, “Kartepemizi gerçek şehircilik kimliğine kavuşturma noktasında çalışırken, Cumhurbaşkanımızın Davos zirvesinde ,‘Benim için Davos bitti' sözünden hareketle, ülkemizde Kartepemiz zirve olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. İlçemizde her hafta bir organizasyon düzenlenmektedir. Bu vizyonumuza uygun olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ile Kartepe Zirvesi çok önemli destek sağlamıştır. Doğa güzelliği olan Kartepemizi ilgi görmesi için küçük dokunuşlar yapıyoruz. Turizmin bütün ayakları ilçemizde vardır. Kartepemizin turizm ve kongre merkezi olarak dünyada tanınması için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.