Kartepe’de yağış sonrası temizlik

Kartepe’de mevsim normallerinin üzerinde yaşanan etkili yağış sonrasında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hemen başladı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yağışla birlikte ilçe genelinde hemşehrilerinin yardımına koşarak yaşanan durumu yakından takip etti. Başkan Üzülmez’in talimatı ile oluşturulan kriz masasının tespitleri sonrasında yapılması gereken çalışmalara hız verildi.

Selden etkilenen yerlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen çalışmalara başladı. Selle birlikte ağaç, çamur gibi maddeler yaşam yerlerinden ekipler tarafından tazyikli suyla temizlenmeye başladı. Yaşanan sel sonrasında etkilenen mahalle, cadde ve sokaklar kayıt altına alınarak oluşan kirlilik, Kartepe Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile gideriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Kartepemiz’de aniden başlayan etkili sağanak yağış sonrasında ilçe genelinde tespitler yapıldı. Zarar gören hemşehrilerimiz kayıt altına alınırken, temizlik yapılması gereken yerlerde ise ekipler çalışmalarına başladı. Bütün personelle birlikte yaşanan sel sonrasında ortaya çıkan kötü görüntü giderilmeye başlandı” dedi.

Yağışların başlamasıyla birlikte ilçe genelinde gelişmeleri yakından takip eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Mevsim normallerinin üzerinde bir yağış ile karşı karşıya kaldık. Çok şükür çok fazla etkilenmedik. Yağışların başlamasıyla birlikte hemşehrilerimizle birlikte neler yapabiliriz, yapılacak olanlar hakkında görüşmelerimiz oldu. Etkili yağış sonrasında ortaya çıkan olumsuz tablonun giderilmesi için hareket etmekteyiz. Zarar gören vatandaşlarımızın tespitleri yapılmaktadır. Bu tespitler sonrasında vatandaşlarımızın mağduriyetleri ortadan kaldırılacaktır” şeklinde konuştu.